INCIDENTES - JAVIER MILEI - LLA - SANTA FE

Incidentes en la visita de Milei a Santa Fe


El presidente de la Nación, Javier Milei, visitó la provincia de Santa Fe y se reunió con el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre. El Presidente suspendió la caminata que tenía prevista debido a incidentes.

Una fuerte manifestación de repudio obligó a cancelar la caminata proselitista que tenía previsto realizar y a modificar drásticamente su agenda de campaña.

Encuentro con el candidato

«El camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos», subrayó.

«Estamos escuchando a los santafecinos y compartiendo la importancia de estas elecciones. Estamos a mitad de camino, a nada de cambiar Argentina para siempre», dijo el presidente Javier Milei acompañado por la presidenta del partido el Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez.

