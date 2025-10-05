Impactante operativo en Comodoro Rivadavia: secuestran armas, droga y más de 1.500 municiones

La Policía del Chubut llevó adelante este sábado un amplio operativo en Comodoro Rivadavia, que culminó con el secuestro de armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y una cantidad inédita de municiones. Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios de la ciudad y estuvieron vinculados a una investigación por presunto abuso de armas, amenazas y tiroteos ocurridos días atrás.

En total, se concretaron 19 allanamientos simultáneos, solicitados por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de causas por los delitos de abuso de armas, daño y tenencia ilegal de armas de fuego. La División Policial de Investigaciones (DPI) fue la encargada de ejecutar los procedimientos, en los que se identificó a siete personas y se incautaron elementos de importancia para la investigación.

Entre los objetos secuestrados se destacan seis armas de distintos calibres, incluyendo dos pistolas Bersa Thunder calibre .380 HCP, un revólver y más de 1.500 municiones. Además, se encontraron 400 gramos de cocaína y marihuana fraccionada, presuntamente lista para la venta, y cuatro plantines de cannabis sativa de hasta 72 centímetros de altura.

El operativo también incluyó el secuestro de equipos de comunicación, un chaleco antibalas, cámaras de videovigilancia y numerosos teléfonos celulares, cuyo contenido será analizado en el marco de la causa. Las diligencias fueron informadas al Juzgado Federal con sede en Rawson por infracción a la Ley de Estupefacientes.