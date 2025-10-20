Imagen aérea arrojaría nueva pista sobre pareja desaparecida en Comodoro



Imágenes tomadas desde un dron, podrían contribuir en la búsqueda de Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), la pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia cuya camioneta apareció empantanada al norte de Rocas Coloradas.

En las últimas horas, se sumó un dron con cámara térmica e inteligencia artificial capaz de operar durante la noche, lo que amplió notablemente el alcance del rastrillaje.

El equipo pertenece a la empresa GeoSky Services y trabaja en conjunto con la Policía del Chubut, bomberos y grupos de voluntarios. La aeronave no tripulada sobrevuela la zona al norte de Comodoro Rivadavia, especialmente los alrededores de la ruta Provincial 1, donde se concentra ahora el operativo.

El dron de GeoSky Services está equipado con cámaras térmicas e infrarrojas que permiten detectar siluetas humanas, incluso en condiciones de escasa luz. Su inteligencia artificial analiza patrones de calor y movimiento en tiempo real, lo que agiliza la detección de posibles rastros en terrenos amplios.

“El equipo colabora con el rastro que sigue el perro de la policía mapeando kilómetros en la dirección marcada. Marcamos coordenadas de cuevas y puntos clave del terreno. La cámara térmica nos permite continuar incluso con baja luz. La IA del dron busca detectar siluetas humanas en todo momento, sin descanso”, explicaron desde la firma.

Las imágenes obtenidas se procesan en tiempo real y son comparadas con los registros previos del operativo, lo que permite orientar a los equipos terrestres hacia sectores específicos.

Nueva pista

En las últimas horas, los rescatistas detectaron una fogata apagada en un área próxima a la ruta 1, en la misma dirección hacia donde se orientan ahora los rastrillajes. El hallazgo abrió una nueva línea de investigación, ya que no se descarta que el fuego haya sido encendido por la pareja, posiblemente como señal de auxilio o para resguardarse del frío nocturno.

Los peritos analizan el lugar en busca de huellas, restos de alimentos o pertenencias que puedan vincularse con los desaparecidos. «Cada detalle puede ser clave, incluso una pequeña marca o un objeto en el terreno», señalaron los investigadores.

