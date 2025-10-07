HALLAZGO - JOVEN - MUERTO - RIO PARANA - TRAGEDIA

Hallaron muerto a un joven de 20 años en el río Paraná


Un joven de 20 años que se hallaba desaparecido desde el domingo por la mañana fue encontrado muerto hoy en el río Paraná.
La víctima, identificada como Thiago Friederich, se habría arrojado al sur de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú, según declaró un pescador.
Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de Capioví y efectivos de la División Rescate Complejos de la Policía de Misiones participaron de la búsqueda y encontraron el cuerpo sin vida del damnificado en el kilómetro 1714,8 del afluente.
Además, peritos de la División Policía Científica llevaron a cabo las pericias pertinentes en el lugar de los hechos a fin de determinar las causas.

