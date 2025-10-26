Gimnasia se recuperó con una victoria frente a Atenas en Córdoba

Con un gran cierre, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, derrotó este sábado a Atenas por por 62 a 64, en el marco de una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

La figura en el conjunto petrolero fue Martiniano Datto, quien aportó con 14 puntos.

En un vibrante juego, «El Verde» se trae una victoria ante «El Griego»

El juego comenzó con un trámite parejo. entre Atenas y Gimnasia, mostrándose de menor a mayor y pese a los errores cometidos el partido fue entretenido. Nakye Sanders, 8 puntos, fue un problema para los internos de Comodoro, tres marcas cambiaron para frenar su goleo. Anyelo Cisneros hacía su aporte en en la visita con 7 unidades, El primer cuarto se cerró 20 a 20.

El griego erró más en el segundo cuarto y Gimnasia no lo desaprovechó, llegó a sacar una diferencia y por un buen tramo controló el encuentro. Las soluciones en Comodoro llegaron con Victor Andrade (10), quien complicó a Atenas bajo el tablero y Martiniano Dato (12) desde el perímetro. Al descanso largo se fueron 33 a 41.

Con otra actitud entró el griego tras el entretiempo, metió un parcial de 13 a 2 para pasar a ganar 46 a 43. Una vez que retomó el control del marcador, el dueño de casa empezó a convertir lo que había errado en el cuarto anterior. Ventaja de siete para terminar el tercer tramo 55 a 48 arriba.

Cuando todo estaba bajo control para el griego, un par de triples seguidos de la visita lo volvió a poner en partido y el final estaba más abierto que nunca. A falta de 5.33 el marcador era 57 a 56. Así de cerrado continuó el partido hasta los segundos finales donde Atenas malogró dos tiros al lado del aro y le permitió a Gimnasia cerrarlo a su favor.