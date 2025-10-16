Gimnasia cayó frente a La Unión en el Socios Fundadores por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet

La Unión de Formosa festejó este miércoles en el Estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, tras vencer a Gimnasia y Esgrima en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet 2025/2026.

El conjunto formoseño se impuso por 69-61, en un cotejo que tuvo como goleador a Sebastián Acevedo con 17 puntos, mientras que en el equipo local, Anyelo Cisneros aportó 14 unidades.

Caída para «El Verde» como local

El encuentro disputado este miércoles en el Estadio Socios Fundadores, comenzó mejor para el conjunto patagónico. A pesar de la poca eficacia por parte de ambos equipos, Gimnasia logró sacar una diferencia de tres puntos, pero La Unión pudo acercarse en el marcador, destacándose Sebastián Acevedo, el primer cuarto finalizó 16-15 para el local.

A lo largo del segundo período, el conjunto formoseño dio vuelta el marcador (21-26) gracias al aporte ofensivo de Brandon Beavers y Jonatan Machuca. A pesar de los intentos por parte del Mens Sana, La Unión se fue al descanso arriba por 36-27.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró dar vuelta el marcador (38-37) con buenas acciones por parte de Carlos Rivero, Anyelo Cisneros y de Federico Grun. Pese a los intentos por parte de La Unión para volver a pasar al frente, el conjunto patagónico cerró el tercer cuarto 46-44.

En el último período, el encuentro fue cambiando de dueño en el marcador, con un juego de ida y vuelta. A falta de dos minutos, el conjunto formoseño pudo pasar al frente a través de un triple de Acevedo (57-61), a pesar de los intentos del local para reducir la diferencia, La Unión de Formosa cerró mejor con Beavers y Machuca, llevándose la victoria por 69-61.