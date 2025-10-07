Fede Bal fue visto en una cita con la hija de un reconocido periodista: quién es



Fede Bal suma una nueva mujer del medio a su larga lista de conquistas. En las últimas semanas, el actor fue tapa de los portales por su vínculo con Evelyn Botto, por mostrarse a los besos con una movilera en el after party de los Martín Fierro y ahora, por ser captado en una cita con la hija de un reconocido periodista.

En Infama, Karina Iavícoli habló sobre el tema y mostró la foto que compromete al actor con una misteriosa mujer. La panelista mencionó que tuvo una charla con la involucrada y que ella reconoció el vínculo con el hijo de Carmen Barbieri.

«Vamos a usar el término ‘pareja’. Yo hablé con una de ellas, con la que se encuentra a comer. Ella es hija de un periodista muy muy conocido, que tuvo un divorcio escandaloso», mencionó para que el panel adivine de quien estaba hablando.

Finalmente, Laura Ubfal adivinó que se trata de la hija de Alexis Puig.

«Ella es Victoria Puig. Le escribí. Me lo reconoció. No le pone título, porque saben que él es un hombre muy abierto. Ella es preciosa. Es locutora, trabaja en la Rock&Pop. Me pareció una chica super amable contestando y haciéndose cargo», reveló.