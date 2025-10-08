Europa se defiende de los drones en los aeropuertos



la Unión Europea comenzó a diseñar un sistema de protección aérea para frenar la creciente amenaza de drones en su espacio aéreo. La iniciativa, conocida como “muro de drones”, fue anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la reciente oleada de incidentes en aeropuertos de Europa que ha vuelto a poner en alerta al sector del transporte aéreo.

El plan, que todavía no tiene fechas, ni presupuestos cerrados, es invertir en un sistema a lo largo del flanco Este para detectar e interceptar posibles intrusiones de drones rusos. Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el entusiasmo de todos los socios, algunos de ellos son Francia y Alemania.

Causas y consecuencias

Mientras Bruselas estudia el alcance de este muro, los incidentes se multiplican. El pasado viernes el aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, tuvo que ser cerrado por segunda noche consecutiva por el avistamiento de drones, lo que afectó a 46 vuelos de salida y 35 de llegada, según la gestora del aeródromo. En total, 23 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados y 12 vuelos con destino a Múnich tuvieron que ser cancelados.

A la vez, 46 salidas no pudieron realizarse según lo previsto y fueron canceladas o reprogramadas para este sábado.

Pasajeros se vieron afectados

El mes pasado, la presencia de drones no autorizados en el espacio aéreo generó graves problemas en los aeropuertos de Dinamarca. Primero fue el aeropuerto de Copenhague, el más importante del país, que tuvo que cerrar durante cuatro horas, unos días más tarde ocurrió lo mismo con el de Aalborg, en el norte del país, que tuvo que cerrar durante tres horas, utilizado para vuelos comerciales y militares. Asimismo, el segundo aeródromo más grande del país, Billund, tuvo que cerrar también durante una hora.

Sin embargo, la presencia de drones no se detectó únicamente en Dinamarca. El aeropuerto principal de Oslo (Noruega) también tuvo que suspender sus operaciones durante varias horas tras detectarse drones en sus espacios aéreos.