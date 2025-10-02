En Comodoro Rivadavia, el Nacional Juvenil B de handball disputa sus últimos juegos de la fase clasificatoria

Este jueves, continúa jugándose el Torneo Nacional Juvenil B de clubes de handball, certamen que se desarrolla en la ciudad de Comodoro Rivadavia con la participación de 20 instituciones llegadas desde todo el pais.

La competencia, transita por sus jornadas definitorias en la instancia clasificatoria, con los equipos buscando su lugar en la próxima fase.

Los Juveniles de todo el pais, juegan en Comodoro

La tercera jornada del Torneo Nacional Juvenil B de clubes de Handball en Comodoro Rivadavia, dejó partidos vibrantes y protagonismo chubutense en el Municipal N°2 y N°4.

Entre algunos de los resultados del miércoles, válidos por la jornada 3 del certamen, se dieron intensos duelos en ambas ramas: en el Municipal N°4, Montecristo venció 31-27 a Petroquímica, ASEBA superó 30-27 a GEI, mientras que All Boys goleó 42-14 a Salesianos.

Por su parte, Regatas de San Nicolás festejó en damas (26-25 a Km 5) y varones (32-23 a Angloamericano); en tanto que el cierre del día fue con alegría local, ya que Municipal Palazzo se impuso por 31-23 frente a Centenario.

En tanto, en el Municipal N°2, Regatas SN derrotó 23-17 a CPAC, Centenario le ganó 34-25 a Independiente ST, San Telmo se llevó un claro 40-18 ante Luján, Muñiz venció 27-16 a Muzio, Montecristo batió 36-23 a Río Negro y Nueva Generación cerró con triunfo 30-27 frente a GEI.

Vale destacar que el Torneo, que cuenta con la organización de la Asociación Comodorense de Handball y la Federación Chubutense de Balonmano, se desarrolla con el acompañamiento de la Confederación Argentina de Handball y es de carácter clasificatorio al Torneo Nacional Juvenil A del 2026.