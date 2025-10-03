El Torneo Nacional de Clubes Juveniles de Handball entra en su etapa de definición
Este fin de semana se define el Torneo Nacional de Clubes Juveniles B de Handball, que reúne a los 20 mejores equipos del país.
Entre la actuación de los chubutenses, se destaca que Municipal Palazzo se metió entre los cuatro mejores equipos y hoy, desde las 14:30 en el Gimnasio Municipal 4, disputará su semifinal.
El Nacional define clasificados por el título
La competencia, es organizada por la Asociación Comodorense de Balonmano, junto a la Federación Chubutense de Balonmano, y con el acompañamiento de Comodoro Deportes. La competencia es fiscalizada por la Confederación Argentina de Handball.
En lo destacado de la fecha, Municipal Palazzo logró meterse entre los cuatro mejores equipos y hoy, desde las 14:30 en el Gimnasio Municipal 4, disputará su semifinal. Los comodorenses se enfrentarán a ASEBA de San Luis, buscando un lugar en la gran final del certamen.
La otra semifinal masculina será entre Regatas San Nicolás (AL) y Muñiz (FeMeBal) a las 18.00, mientras que en la rama femenina se medirán All Boys (FeMeBal) vs San Telmo (FMB) y Regatas San Nicolás (AL) vs Monte Cristo (Cba).
Los elencos competirán buscando una plaza para el Nacional de Clubes Juveniles A del año 2026.
Handball – Torneo Nacional de Clubes Juveniles B
En Comodoro Rivadavia
Programación de viernes
Gimnasio Municipal Nº 4
Cancha: 1
Petroquímica vs Municipal Km5; Femenino 5º al 8º (partido 41).
Centenario vs Colegio Anglo Americano; Masculino 5º al 8º (partido 42).
All Boys vs San Telmo; Femenino – Semifinal 1 (partido 43).
Municipal Palazzo vs Club ASEBA; Masculino – Semifinal 1 (partido 44).
Regatas vs Municipalidad Montecristo; Femenino – Semifinal 2 (partido 45).
Regatas vs Muñiz Handball; Masculino – Semifinal 2 (partido 46).
Ganador P 42 vs Ganador P 49; Masculino Final 5º puesto (partido 47).
Gimnasio Municipal Nº 2
Cancha: 2
Centro Pro-Adelanto Ciudadela vs Salesianos; Femenino 5º al 8º (partido 48).
Nueva Generación vs Muzio Handball; Masculino – 5º al 8º (partido 49).
Deportivo Río Negro vs Municipaldad Luján de Cuyo; Femenino – Final 9º puesto (partido 50).
Independiente vs GEI; Masculino – Final 9º puesto (partido 51).
Perdedor 41 vs Perdedor 48; Femenino – Final 7º puesto (partido 52).
Ganador 41 vs Ganador 48; Femenino – Final 5º puesto (partido 53).
Perdedor 42 vs Perdedor 49; Masculino – Final 7º puesto (partido 54).
Programación Sábado
Gimnasio Municipal 4
Cancha: 1
9:00 Perdedor 43 vs Perdedor 45; Femenino – Final 3º puesto.
10:45 Perdedor 44 vs Perdedor 46; Masculino – Final 3º puesto.
12:30 Ganador 43 vs Ganador 45; Femenino – Final 1º puesto.
14:15 Ganador 44 vs Ganador 46; Masculino – Final 1º puesto.
15:45 Entrega de premios.