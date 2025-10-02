El «Team Lali» de La Voz Argentina tuvo su «Cuarto Round»: quién fue eliminado y cómo quedó el equipo



La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó este martes en medio de los cambios constantes de programación, y contó con la definición “Cuarto Round” del team Lali Espósito.

Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

En este round hay enfrentamientos cruzados, donde los participantes cantarán y los coaches de los equipos contrarios los votarán del 1 al 10 con sus tablets.

El sistema de eliminación es directo: el participante que obtenga el menor puntaje de cada equipo quedará automáticamente eliminado de La Voz Argentina.

En el caso del “Team Lali” quien resultó la menos elegida por los coach fue Iara Lombardi, quien había sufrido un blooper al olvidarse la letra en plena canción.

Cómo quedó el Team Lali tras el 4° Round en La Voz Argentina 2025

Alan Lez.

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Giuliana Piccioni.