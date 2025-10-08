ACUERDO - CONVENIO - ECOCENTRO - MADRYN - UNIVERSIDAD CHUBUT

El Ecocentro firmó un nuevo convenio con la Universidad del Chubut

El Ecocentro Puerto Madryn junto a la Universidad del Chubut firmaron un convenio de reciprocidad.

El mismo tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación y potenciar los vínculos ya establecidos entre ambas
instituciones, promoviendo la interrelación y el intercambio para alcanzar con mayor eficacia los fines propios de cada entidad. Entre las líneas de acción previstas se incluyen actividades de extensión, bienestar, promoción y desarrollo institucional, con especial énfasis en el cuidado del ambiente y la divulgación del conocimiento.

Durante el encuentro, los presentes destacaron la importancia de consolidar un trabajo conjunto y colaborativo orientado al desarrollo de iniciativas educativas, científicas y comunitarias.

El acuerdo fue rubricado por Diego González, presidente del Ecocentro Puerto Madryn, y por la Dra. Marcela Inés Freytes Frey, rectora de la Universidad del Chubut.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no
Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, josé luis espert, lla

Santilli toma la posta

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: camioneta, dodge ram, Narcotráfico, puerto madryn

Secuestran en Madryn una camioneta con pedido de captura por narcotráfico
Concejales de todo Chubut se reúnen este jueves en Tecka

Concejales de todo Chubut se reúnen este jueves en Tecka
Etiquetas: adrian bruffal, argentina, futbol, patronato, Primera Nacional

Adrián Bruffal asumirá en Patronato con la idea de convertir al club en una “empresa social”