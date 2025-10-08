El Ecocentro firmó un nuevo convenio con la Universidad del Chubut

El Ecocentro Puerto Madryn junto a la Universidad del Chubut firmaron un convenio de reciprocidad.

El mismo tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación y potenciar los vínculos ya establecidos entre ambas

instituciones, promoviendo la interrelación y el intercambio para alcanzar con mayor eficacia los fines propios de cada entidad. Entre las líneas de acción previstas se incluyen actividades de extensión, bienestar, promoción y desarrollo institucional, con especial énfasis en el cuidado del ambiente y la divulgación del conocimiento.

Durante el encuentro, los presentes destacaron la importancia de consolidar un trabajo conjunto y colaborativo orientado al desarrollo de iniciativas educativas, científicas y comunitarias.

El acuerdo fue rubricado por Diego González, presidente del Ecocentro Puerto Madryn, y por la Dra. Marcela Inés Freytes Frey, rectora de la Universidad del Chubut.