BROMATOLOGÍA - CARNE - GUANACO - SECUESTRO

Decomisan más de 1.500 kilos de carne de guanaco en un control policial en Trelew

Durante un patrullaje preventivo realizado este jueves por la mañana sobre la colectora de Avenida La Plata, personal de la Subcomisaría del Barrio INTA de Trelew interceptó una camioneta Ford Ranger que circulaba con exceso de peso y sin la documentación correspondiente.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que en el interior y en la caja transportaban bolsas de consorcio y de nylon transparente con gran cantidad de carne sin condiciones sanitarias adecuadas. Posteriormente, se determinó que se trataba de carne de guanaco —camélido americano—, con un peso total estimado de 1.500 kilos, equivalente a unas 30 piezas.

La camioneta, que además tenía prohibición de circular, fue trasladada a la dependencia policial, donde se dio intervención a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, al área de Bromatología Municipal y a la fiscal de turno, Dra. Viviana Díaz. Durante la inspección, también se hallaron municiones dentro del habitáculo, por lo que el vehículo fue precintado a la espera de nuevas diligencias judiciales.

El personal de Bromatología determinó que la carne no era apta para el consumo humano debido a su estado insalubre, por lo que se dispuso el decomiso y posterior destrucción del producto. El procedimiento fue supervisado por el jefe de Operaciones de la Unidad Regional Trelew.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

TERMÓMETROS

Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, lla

“Para votar al Colorado marcá al pelado”
Etiquetas: bertie benegas lynch, COMISIÓN DE PRESUPUESTO, presupuesto 2026

Salió Espert, entra Bertie
Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quince perros buscan un nuevo hogar en Puerto Madryn tras el fallecimiento de su cuidador

Quince perros buscan un nuevo hogar en Puerto Madryn tras el fallecimiento de su cuidador
Etiquetas: Causa Royal Canin, juan carlos gómez, libertad condicional

Libertad condicional para uno de los condenados en la causa Royal Canin
Etiquetas: charlas, chubut, discapacidad, udc, universidad

La Universidad del Chubut abre un espacio de debate sobre derechos en salud y discapacidad