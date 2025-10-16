Decomisan más de 1.500 kilos de carne de guanaco en un control policial en Trelew

Durante un patrullaje preventivo realizado este jueves por la mañana sobre la colectora de Avenida La Plata, personal de la Subcomisaría del Barrio INTA de Trelew interceptó una camioneta Ford Ranger que circulaba con exceso de peso y sin la documentación correspondiente.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que en el interior y en la caja transportaban bolsas de consorcio y de nylon transparente con gran cantidad de carne sin condiciones sanitarias adecuadas. Posteriormente, se determinó que se trataba de carne de guanaco —camélido americano—, con un peso total estimado de 1.500 kilos, equivalente a unas 30 piezas.

La camioneta, que además tenía prohibición de circular, fue trasladada a la dependencia policial, donde se dio intervención a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, al área de Bromatología Municipal y a la fiscal de turno, Dra. Viviana Díaz. Durante la inspección, también se hallaron municiones dentro del habitáculo, por lo que el vehículo fue precintado a la espera de nuevas diligencias judiciales.

El personal de Bromatología determinó que la carne no era apta para el consumo humano debido a su estado insalubre, por lo que se dispuso el decomiso y posterior destrucción del producto. El procedimiento fue supervisado por el jefe de Operaciones de la Unidad Regional Trelew.