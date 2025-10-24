Cuando el río suena…



Chubut vuelve a estar en boca de los mayores juristas del mundo, pero no precisamente para bañarnos en elogios. Parece que la elección de este domingo ya traspasó no sólo las fronteras de la provincia, sino que las olas llegaron hasta las mismas Naciones Unidas.

Es que el dichoso plebiscito que están impulsando desde Rawson no es para leer sin anteojos, y hasta la relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, la jurista Margaret Satterthwaite escribió: “Escucho con preocupación que #Chubut (Argentina) celebrará un referéndum el 26 de octubre para eliminar la inmunidad judicial”.

Satterthwaite, quien ha estado involucrada en varios casos legales internacionales, como aquellos en Kiribati y el Reino Unido, donde el gobierno planeaba anular el poder judicial, quedó conmocionada con el caso de Chubut y afirmó: “Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985) establecen que los jueces deben estar protegidos de influencias indebidas y gozar de inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones judiciales”, sentenciando que “la inmunidad protege la imparcialidad, no la impunidad”.

Habrá que ver quien escucha ahora.