Convocan a food trucks para un nuevo paseo gastronómico



Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn convocaron a food trucks locales para formar parte de un nuevo paseo gastronómico que se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena. La propuesta se enmarca en la iniciativa “Expedición Destino Plástico Cero”, que se realiza junto a Aeropuertos Argentina.

La convocatoria está destinada a cubrir cuatro espacios para vehículos gastronómicos con venta de comidas y bebidas sin alcohol y un espacio exclusivo para expendio de cerveza artesanal. Los interesados deberán solicitar la planilla de inscripción con costos, bases y condiciones a la Dirección de Comunicación y Eventos de la Secretaría de Turismo, a través del WhatsApp 280 4193822. La documentación completa deberá presentarse en Mesa de Entradas del Municipio hasta el jueves 2 de octubre a las 12:30 horas.

Cabe destacar que uno de los requisitos centrales es la no utilización de plásticos descartables en las propuestas gastronómicas y en los elementos de consumo.

Paseo gastronómico

El paseo funcionará el sábado 11 de octubre de 18 a 24 horas y el domingo 12 de 11 a 21 horas, ofreciendo al público un patio gastronómico con comidas y bebidas, acompañado de un espacio cultural y artesanal. Además, habrá una intervención artística vinculada al cuidado del ambiente y actividades de promoción de hábitos sostenibles.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Puerto Madryn y Aeropuertos Argentina, que busca posicionar a las terminales aéreas del país como referentes en turismo sostenible. En ese marco, el Aeropuerto de Puerto Madryn se destaca como un caso de éxito en desplasticación, alcanzando en 2024 una reducción del 95% en el uso de plásticos de un solo uso gracias al programa Destino Plástico Cero, desarrollado junto a UNPLASTIFY.