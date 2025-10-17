Concina: “Hay mucha avidez por saber cómo es el nuevo mecanismo de votación”

En la recta final hacia las elecciones del próximo 26 de octubre, la integrante del Tribunal Electoral Municipal de Puerto Madryn, Alejandra Concina, destacó el intenso trabajo que se viene realizando en materia de capacitación y difusión del nuevo sistema de votación, especialmente entre las autoridades de mesa de extranjeros, cuya organización depende del tribunal local.

“Estamos trabajando mucho, por suerte está todo encaminado. Las boletas ya están en Rawson para incorporarlas a las urnas del referéndum”, indicó Concina, quien señaló que en los próximos días continuarán las capacitaciones para las autoridades de mesa.

Además, detalló que se vienen desarrollando charlas informativas en distintos barrios para acercar el nuevo mecanismo a la comunidad: “Hoy tenemos una charla en la vecinal El Porvenir; la semana que viene estaremos en El Galina, en la escuela de disminuidos visuales y en el centro de día de salud mental. Hay mucha receptividad y ganas de saber cómo es el sistema”, destacó.

Consultada sobre las inquietudes que genera este nuevo formato de votación, Concina aseguró que “al principio hay nervios, pero el sistema es muy simple”. Explicó que cada votante recibirá las boletas del presidente de mesa, deberá marcar una cruz con lapicera detrás de una cabina y luego depositarlas en la urna. “Una vez que se lo explicás, la gente se va contenta porque entiende que es fácil”, afirmó.

En cuanto a la escuela asignada para el padrón de extranjeros, informó que será la N° 7.726, ubicada detrás de la Escuela de Pesca. “Habrá tres mesas habilitadas, con un total de 1.500 electores. Son mesas grandes, de 500 votantes cada una”, detalló.

Concina mencionó además que el padrón de extranjeros “viene creciendo de manera sostenida” y adelantó que el año próximo se impulsará una campaña de inscripción para ampliar la participación.

Por último, aseguró que todo el proceso “está listo para desarrollarse de la mejor manera posible”. “Creo que va a ser ágil, todos nos estamos capacitando y la comunidad también. La única duda será la rapidez del conteo, pero el sistema en sí es sencillo”, expresó.