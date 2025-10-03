Cómo es “Steve”, la intensa película con Cillian Murphy que estrena Netflix



La película de Netflix «Steve» es un drama psicológico y social que adapta la aclamada novela Shy de Max Porter, y se centra en la crisis de una institución para jóvenes con problemas y la vulnerabilidad de su director.

La película se estrena en Netflix este viernes 3 de octubre de 2025.

Cómo es “Steve”

¿De qué trata la película «Steve»?

La historia, ambientada en la Inglaterra de mediados de los años 90, sigue un día crucial en la vida del director de un reformatorio de «última oportunidad» llamado Stanton Wood.

Steve (Cillian Murphy) es el director del centro, un hombre que lucha por mantener la integridad de la escuela y evitar su inminente cierre, mientras lidia con su propia salud mental al borde del colapso.

El arco narrativo se articula en torno a la tensión y la conexión que se establece entre Steve y Shy (Jay Lycurgo), un estudiante difícil, atrapado entre su turbulento pasado, tendencias autodestructivas y una profunda fragilidad.

La cinta profundiza en las problemáticas de la exclusión social, la vulnerabilidad juvenil y el impacto del recorte de fondos en las instituciones de bienestar social. La narrativa muestra cómo el director, en su intento por salvar a sus alumnos, se enfrenta a sus propios límites y al agotamiento en un mundo que parece haber abandonado a estos jóvenes.

Reparto Principal

El elenco está encabezado por el ganador del Óscar y figura central de la serie Peaky Blinders:

Cillian Murphy como Steve (el director).

Jay Lycurgo como Shy (el estudiante problemático).

Emily Watson como Jenny (una de las figuras adultas relevantes).

Tracey Ullman como Amanda.

Simbi Ajikawo (Little Simz).

La película está dirigida por el cineasta belga Tim Mielants, quien ya trabajó con Cillian Murphy en la serie Peaky Blinders y en la aclamada película Small Things Like These.