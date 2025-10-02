Cómo es “Incontrolables», la nueva e inquietante miniserie de Netflix que está entre las más vistas



La nueva miniserie de Netflix, titulada «Incontrolables» (Wayward en su título original), es un thriller psicológico que mezcla misterio, drama social y elementos de secta, y está inspirada en los polémicos internados para adolescentes problemáticos que existen en Norteamérica.

Se desarrolla principalmente en la Academia Tall Pines, un internado de aspecto idílico ubicado en un pequeño y tranquilo pueblo, destinado a «reformar» a jóvenes con problemas de conducta.

La serie fue creada y protagonizada por Mae Martin, quien buscó retratar el lado oscuro de esta «industria de adolescentes problemáticos», basándose en las historias que le contó una amiga que fue enviada a uno de estos institutos en su juventud.

De qué trata “Incontrolables”

La trama se centra en dos líneas argumentales que convergen: por una lado la investigación policial y por otro la perspectiva de las alumnas.

El agente de policía Alex Dempsey se muda al pueblo con su esposa embarazada, Laura. Pronto comienza a sospechar de la Academia Tall Pines y de su carismática y, a la vez, inquietante fundadora, Evelyn (interpretada por Toni Collette). Alex empieza a investigar una serie de incidentes inusuales, dándose cuenta de que la institución y el pueblo ocultan secretos profundos y oscuros.

En tanto, Dos adolescentes internadas, Abbie y Leila, que han jurado no separarse, planean escapar del centro. Su intento de fuga las lleva a aliarse con Alex, el policía recién llegado, para desenterrar las verdades sobre las extrañas «terapias» y abusos que se cometen en la academia.

La serie explora temas como el poder y la manipulación, la eterna lucha entre generaciones, y el trauma psicológico, cuestionando cuánto control están dispuestas a ceder las personas a quienes prometen seguridad y curación.