César Herrera: “Una familia tipo necesita 3 millones de pesos por mes para sobrevivir”

El director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, César Herrera, analizó los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el impacto de la coyuntura económica internacional en la Argentina. En diálogo con AzM Radio 94.5, el economista advirtió sobre el incremento sostenido de precios, las dificultades de la clase media para sostener su nivel de vida y el rol que desempeñan los Estados Unidos en la política económica nacional.

Herrera explicó que el dato de inflación de septiembre mostró una suba del 2,1% a nivel nacional, con un registro superior en la región patagónica, donde alcanzó el 2,4%. “La variación de precios retomó un sendero ascendente y hay que observar si ese nivel puede sostenerse. En la Patagonia los alimentos tuvieron un comportamiento más estable, con aumentos del 1,6%, pero otros rubros como transporte, educación y vivienda empujaron el índice general”, indicó.

El economista destacó que la actualización de tarifas y los aumentos en los servicios de energía, gas y agua tuvieron un fuerte impacto en el rubro vivienda. “Ese grupo pasó de representar el 9,5% al 14% dentro de la canasta del IPC, reflejando mejor lo que realmente ocurre en los hogares”, explicó.

En relación con el costo de vida, Herrera sostuvo que en Comodoro Rivadavia un hogar tipo —dos adultos y dos niños— necesita alrededor de 3 millones de pesos mensuales para mantenerse dentro de la clase media. “El límite inferior está en 2,5 millones y el superior en 6,2 millones, pero el promedio es de 3 millones. Si se compara con los salarios promedio del sector privado registrado en Chubut, que rondan los 2,45 millones de pesos, se entiende por qué tantas familias deben sumar ingresos para llegar a fin de mes”, detalló.

Además, advirtió sobre el deterioro social y educativo que genera esta situación. “Cada vez más personas deben elegir entre trabajar o estudiar. En las universidades estamos perdiendo docentes jóvenes, porque la antigüedad ayuda a sostener el salario, pero los que recién comienzan buscan otras alternativas. La supervivencia se volvió una tarea de tiempo completo”, lamentó.

Herrera también analizó la creciente influencia de Estados Unidos en la economía argentina, en el marco de una disputa global por los recursos naturales. “Cuando Estados Unidos ayuda tanto, nunca es gratis. Detrás de esa asistencia hay intereses concretos: el litio, el uranio, las tierras raras. Son recursos estratégicos en un contexto de competencia con China y Rusia”, expresó.

Finalmente, el docente defendió el papel de la educación pública como herramienta de desarrollo y cuestionó los discursos basados en la meritocracia y el emprendedurismo sin contexto social. “Hoy el ‘vos podés’ es un mensaje vacío. El mérito personal no alcanza si no hay una red comunitaria que acompañe. Hace 40 años existía una contención social que hoy se perdió, y sin esa red, muchos quedan fuera del sistema”, concluyó.