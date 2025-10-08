Cambio de sede para el duelo entre Argentina y Puerto Rico



El encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico por la doble fecha FIFA previsto para el próximo lunes en Chicago, finalmente tuvo un inesperado cambio de sede y ambos duelos se llevarán a cabo en Miami.

De esta manera, el cruce de la Albiceleste ante el combinado centroamericano podría tener lugar en el Chase Center, la casa del Inter Miami, equipo en el que juega el astro rosarino Lionel Messi, producto de los incidentes a causa de las protestas en la “Ciudad de los Vientos”, ubicada en el estado de Illinois, Estados Unidos.

En principio, se espera que el exBarcelona y Paris Saint-Germain sea titular en el choque de este viernes ante Venezuela, aunque no se sabe si Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, lo incluirá en la partida ante los puertorriqueños.

Dichos encuentros amistosos le servirán al entrenador oriundo de Pujato como prueba para terminar de definir la lista de jugadores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar el Mundial 2026 y defender el título.

No obstante, el DT del elenco nacional no arriesgaría a aquellos futbolistas que no llegaron en óptimas condiciones a los entrenamientos de la Albiceleste, como los casos de Franco Mastantuono y Emiliano “Dibu” Martínez.

Por otro lado, este martes se confirmó que Nicolás Otamendi recibió una fecha de suspensión por la expulsión ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo por lo que se perderá el primer partido de Argentina en la siguiente cita mundialista.

En tanto, Scaloni también deberá buscar variantes en el puesto de defensor central para lograr reemplazar a un habitual en su esquema.