Brigada especializada de Santa Fe participa en la búsqueda de la pareja desaparecida



En las últimas horas arribó a Comodoro Rivadavia la Brigada USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de Santa Fe, compuesta por once bomberos voluntarios y dos integrantes de Protección Civil. El equipo se sumará este sábado a los rastrillajes en la zona de Rocas Coloradas, donde continúa la intensa búsqueda de Juana Morales, de 69 años, y Pedro Kreder, de 79, desaparecidos desde hace 20 días.

La comitiva especializada mantuvo una reunión con Patricio Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas, y Pablo Lobos, segundo jefe del área de Investigaciones de la Policía del Chubut, en el Centro de Instrucción de Km 3, donde se definieron los lineamientos de trabajo.

Tecnología de última generación

El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, explicó que el arribo del equipo se concretó tras un pedido del gobernador chubutense Ignacio Torres a su par santafesino Maximiliano Pullaro. Destacó que la provincia cuenta con un sistema de búsqueda único en Argentina, recientemente adquirido y certificado hace tres meses.

Según detalló Escajadillo, el equipamiento tiene un valor cercano a los cien millones de pesos e incluye un kit de localización con un carretel de 90 metros y cámara incorporada para inspeccionar sitios de difícil acceso, además de un dron con cámara térmica que complementará los dispositivos ya operativos en el área. “La profesionalidad del equipo USAR de bomberos voluntarios de Santa Fe hizo que la Agencia Federal de Emergencia sugiriera su convocatoria”, señaló.

Walter Corsetti, jefe provincial de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, explicó que la brigada está integrada por personal especializado en operaciones, comunicaciones y búsqueda y rescate, movilizados con todos sus equipos y vehículos.