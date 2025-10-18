Boca, anfitrión de Belgrano en La Bombonera

Esta tarde, desde las 18 horas, Boca Juniors recibirá a Belgrano por la 13° Fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional del futbol argentino.

Será un partido especial para «El Xeneize», ya que será el primer cotejo que afrontará desde el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo.

Un duelo especial para los boquenses

Boca Juniors y Belgrano de Córdoba, se medirán este este sábado en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio La Bombonera, con televisación de ESPN Premium.

El “Xeneize” encara su primer partido en la Bombonera tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Además de una victoria para seguir trepando en la tabla de la zona y en la anual, se espera por una jornada emocionante.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Será arbitrado por Sebastián Zunino.

Cómo llegan

Boca también se encuentra muy bien en la tabla anual, ya que marcha en la segunda posición con 50 puntos, a seis del líder que es Rosario Central, y está ubicado en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Belgrano, por su parte, marcha 10° en la Zona A con 15 unidades, por lo que se mantiene expectante y muy cerca de los líderes, ya que está todo muy apretado en la tabla de posiciones.

Los dirigidos Ricardo Zielinski acumulan cinco partidos sin perder en el torneo local, pero empataron cuatro de ellos.

El conjunto cordobés también se mantiene en la lucha en la Copa Argentina, ya que está en las semifinales, instancia en la que se cruzará con Argentinos Juniors.

Fútbol – Liga Profesional

Torneo Clausura – Fecha 13

Probables formaciones Boca vs Belgrano

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano (C): Thiago Cardozo; Tobías Ostchega, Leonardo Morales, Lisandro López, Gabriel Compagnucci; Julián Mavilla, Lucas Zelarayán, Francisco González, Ulises Sánchez; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 18. TV: ESPN Premium