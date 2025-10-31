Balearon a un joven en Comodoro Rivadavia



Un joven de 19 años fue encontrado gravemente herido tras recibir un disparo en el pecho en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 6:15 horas.

Según informó la Seccional Séptima, el alerta fue emitido por el Centro de Monitoreo tras detectar a una persona tendida sobre la vía pública. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el joven, identificado con las iniciales R. B., presentaba una herida de arma de fuego en la región torácica y se encontraba inconsciente.

De inmediato se solicitó una ambulancia, que trasladó a la víctima al Hospital Regional, donde permanece internado en estado estable pero con pronóstico reservado.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones, mientras que el Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscal de turno, Dra. Gómez, tomó intervención para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se descartan hipótesis y se están recopilando testimonios y pruebas para determinar lo ocurrido.

La policía continúa investigando para dar con los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Fuente: El Patagónico