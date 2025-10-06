ATE presentó en Madryn indicadores propios de pobreza y salarios para la región patagónica

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Puerto Madryn realizó este lunes una conferencia de prensa junto a referentes de la Junta Interna de ATE-INDEC y organizaciones académicas y sociales, con el objetivo de difundir y debatir los indicadores regionales de pobreza, salarios y canasta básica en la Patagonia.

La actividad contó con la participación de Noelia Acosta (ICEP, Santa Cruz), Raúl Ilaneza (ATE-INDEC), César Herrera (Universidad San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia) y Roberto Cabeda (ATE Puerto Madryn), entre otros, quienes presentaron los datos elaborados a partir de metodologías propias y remarcaron la necesidad de contar con estadísticas actualizadas para la región.

Desde ATE explicaron que estos indicadores son una herramienta fundamental para “desentramar la realidad cotidiana que enfrentan las y los trabajadores”, en un contexto de salarios degradados y alta inflación. “Tener nuestros propios datos permite sentarnos a discutir paritarias de otra manera”, señaló Ilaneza, trabajador del INDEC con más de tres décadas de trayectoria.

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la actualización de la canasta de ingresos mínimos, que según el relevamiento asciende a 1.897.718 pesos mensuales para la región patagónica. Ese monto representa el piso necesario para que una familia tipo —dos adultos mayores de 30 años y dos menores en edad escolar— pueda cubrir sus necesidades básicas.

La canasta incluye gastos de alimentación, salud, transporte, alquiler y otros bienes y servicios esenciales, y se construyó tomando como referencia la metodología utilizada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Este número está muy por encima del salario promedio provincial, del salario mínimo vital y móvil, y de los haberes jubilatorios actuales”, advirtió Ilaneza.

Además, los referentes remarcaron la importancia de que distintas organizaciones sindicales, académicas y sociales se sumen a la construcción y difusión de estas herramientas. “Queremos que este debate se dé en toda la Patagonia, incluyendo a inquilinos, universidades y sectores afectados por la precarización laboral”, subrayaron.

Durante la conferencia también se hizo referencia a los impactos de las políticas económicas nacionales sobre los trabajadores estatales, jubilados y movimientos sociales, así como a la necesidad de defender espacios de organización y negociación colectiva.