Alertan por el calentamiento en la superficie del océano

Según el noveno informe del Servicio de Vigilancia Marina del programa Copernicus de la Unión Europea sobre el estado de los mares, la superficie marina alcanzó en 2024 la temperatura global récord de 21º C, asegurando que el ritmo de calentamiento del océano es “acelerado”.

“Todo el océano” se encuentra afectado por “la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la polución”, señala el documento.

El nivel del mar sube a un ritmo sin precedentes de 40,8 mm por década y la extensión de hielo en el Ártico y en la Antártida experimenta mínimos históricos, según otros datos relevantes recogidos en el informe.

“Reducir las emisiones, aunque fundamental, ya no basta por sí solo para salvar el planeta”, concluye Copernicus.

“Los gobiernos deben restaurar los ecosistemas y reforzar las políticas oceánicas para proteger una economía azul global que mueve miles de millones”.

Según los datos presentados, analizados por más de 70 científicos, el calentamiento de la superficie marina es “particularmente rápido” y tres veces superior a la media en el Mar Negro, prácticamente lo mismo que en el Báltico, y más de dos veces por encima de la media en el Mediterráneo, donde el incremento es de 0,41 grados por década y las olas marinas de calor tienen entre 16 y 23 días más cada diez años.

Tanto en 2023 como en 2024 se registraron olas de calor “excepcionalmente intensas y persistentes” que llevaron a superar en 0,25 °C los registros anteriores de temperatura superficial del océano y a borrar los récords de 2015 y 2016. Hubo zonas del Atlántico que en 2023 pasaron más de 300 días en condiciones de ola de calor marina.

En el verano de ese año la ola de calor más larga registrada en el Mediterráneo hizo que la temperatura de la superficie superara en 4,3 °C la normal en ese mar.

40,8 mm por década

La subida del nivel global del mar también “se acelera a un ritmo sin precedentes”; 31,4 mm por década entre 1999 y 2006, 39,3 mm por década entre 2007 y 2015 y 40,8 mm por década entre 2016 y 2024.

El aumento acumulado entre 1901 y 2024 es de 228 mm, con el consiguiente riesgo de inundaciones y erosión en zonas costeras donde viven alrededor de 200 millones de personas.

Todos los países europeos con densidades de población superiores a 200 personas / km2 en la costa experimentan una subida del nivel por encima de la media.

En cuanto a la pérdida de hielo marino, el Ártico ha registrado cuatro mínimos históricos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, mes en el que había 1,94 millones de km2 menos que la media invernal a largo plazo, una superficie casi seis veces mayor que Polonia.

En la Antártida, 2025 es el tercer año consecutivo de baja extensión de hielo marino. En febrero había 1,6 millones de km2 menos que la media a largo plazo, un área casi tres veces mayor que Francia.

Mayor acidificación en las zonas más ricas

El informe destaca que el 10 % de las zonas de mayor biodiversidad marina se están acidificando más rápidamente que la media global.

El calentamiento y la acidificación afectan, añade, al 16 % de los corales amenazados y al 30 % de los gravemente amenazados.

Los residuos plásticos contaminan todas las cuencas oceánicas y entre los países que emiten más de 10.000 toneladas al año el 75 % bordea arrecifes de coral.

Las provincias biofísicas marinas -regiones con condiciones comunes- han visto modificadas sus ‘fronteras’ y se desplazan hacia los polos, con cambios clave en la presencia de micronecton (peces, moluscos, etc de 2-20 cm).

El Servicio de Vigilancia Marina es uno de los seis que integran el programa Copernicus de observación terrestre, financiado por la Unión Europea.

La directora del informe, Karina von Schuckman, ha señalado durante su presentación que los datos demuestran la necesidad de “tomar decisiones» y ha llamado a que estas se basen «en la evidencia científica”.

Para Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio, el documento “ofrece una visión global y exhaustiva del estado, las tendencias y las variaciones naturales del océano global” y “pone de relieve herramientas de monitoreo innovadoras que permiten una coexistencia sostenible con los ecosistemas marinos”.