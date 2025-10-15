Aceptó un juicio abreviado y pasará tres años tras las rejas por violencia de género



En una audiencia en la que se aplicó la figura del juicio abreviado, se puso punto final a un proceso judicial en un caso de violencia de género en el que, por la sucesión de hechos contra su ex pareja, Marcelo Vargas fue imputado de cinco delitos, por lo que estuvo de acuerdo en pasar tres años de prisión de efectivo cumplimiento.

La Fiscalía de Rawson ya había anticipado en pedir seis años de prisión si el proceso seguía hasta la instancia de juicio oral y público. Así lo manifestó en la audiencia de este miércoles la funcionaria de fiscalía Janet Davies al hacer una evaluación de la variedad de delitos que cometió Vargas en cinco hechos en los que fue investigado. Los delitos van desde lesiones leves agravadas, amenazas, desobediencia, daños y violación de domicilio.

La jueza de garantías, Karina Breckle homologó el acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa Pública representada por Javier Romero para la aplicación de la figura del juicio abreviado, con la anuencia, además de Vargas y de su ex pareja, víctima reiterada de su conducta. Los delitos además se enmarcaron en el contexto de violencia de género específicamente contemplado en legislaciones, naciones y convenios internacionales para combatir este fenómeno delictivo.

Entre marzo y agosto de este año, Vargas apuñaló de manera leve a su ex pareja, la amenazó, golpeo en otras oportunidades, desobedeció órdenes de la Jueza Breckle y de la Justicia de Familia al acercarse a la víctima, dañó e hizo desaparecer una tobillera electrónica que se le había colocado. En varios de los casos la mujer fue auxiliada por la Policía merced a un botón antipánico del que disponía.

La jueza Breckle producirá el fallo dentro de los próximos cinco días, pero anticipó que homologará el acuerdo arribado entre las partes. En la audiencia en la que se puso final al proceso, Vargas manifestó taxativamente que “hablé con mi defensor y estoy de acuerdo que se aplique el juicio abreviado y con la pena de tres años de efectivo cumplimiento”.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.