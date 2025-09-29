FEDERACIÓN CHUBUTENSE DE BALONMANO - HANDBALL - TORNEO NACIONAL DE JUVENILES B

Ya se juega el Torneo Nacional de Clubes Juveniles B de Handball en Comodoro Rivadavia

Desde este lunes 29 de septiembre al 4 de octubre, la ciudad de Comodoro Rivadavia será el anfitriona del Torneo Nacional de Clubes Juveniles B de Handball.

El certamen, recibe a los 20 mejores equipos del país.

El nacional B de Juveniles en pleno juego

El Torneo Nacional de Clubes Juveniles B, se disputa desde este lunes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, bajo la organización de la Asociación Comodorense de Balonmano y la Federación Chubutense de Balonmano, con el apoyo de Comodoro Deportes.

Los partidos se llevarán a cabo en los Gimnasios Municipales N° 2 y N° 4, y la competencia será supervisada por la Confederación Argentina de Handball.

En el torneo participarán 20 equipos de diversas regiones de Argentina, tanto en la rama femenina como en la masculina; con los conjuntos con el pleno objetivo de asegurar un puesto en el Nacional de Clubes Juveniles A, que se celebrará en 2026.

