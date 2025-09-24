Un joven de 21 años fue detenido tras ingresar al patio de una casa

En la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo detuvo a un joven de 21 años que había ingresado al patio interno de una vivienda del barrio.

El hecho ocurrió cerca de la 01:30 horas, cuando una mujer fue alertada por uno de sus hijos sobre la presencia de un desconocido que miraba hacia el interior de una de las habitaciones de la casa.

De inmediato, la vecina dio aviso a la Policía del Chubut, y un móvil que se encontraba de recorrida en el sector llegó rápidamente al lugar. Los efectivos constataron que dentro de la propiedad se encontraba un hombre, quien intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducido y aprehendido.

El sujeto fue identificado como B.N.O., de 21 años, y permanecerá detenido hasta la audiencia de control de detención.