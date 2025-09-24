Trágico accidente al norte de Madryn

Un accidente fatal se registró este miércoles por la tarde al norte de Madryn, en la Ruta P2, en el tramo que conecta la Ruta Provincial N°1 con la Ruta Nacional N°3.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 e involucró a un camión de transporte de combustible, marca Danes ST, y a un automóvil Honda HR-V.

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo menor circulaba hacia la Ruta Nacional N°3 a alta velocidad y realizando maniobras de sobrepaso. En ese contexto, impactó de frente contra el camión que se desplazaba en dirección a la Ruta Provincial N°1.

El fuerte choque provocó que el conductor del automóvil saliera despedido, perdiendo la vida en el acto. En tanto, el chofer del camión sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar.

Como consecuencia del accidente, la Ruta P2 permaneció cortada hasta las 20 horas aproximadamente, mientras personal policial realizaba los trabajos de peritaje y de Tránsito con las labores de despeje de la calzada.