Tamara Báez volvió a apostar por el amor luego de volver con L-Gante



Tras resolver su problema judicial por la cuota alimentaria de su hija, Tamara Báez volvió a enfocarse en su vida sentimental y habría vuelto a apostar por el amor. Tras una breve reconciliación con L-Gante y abrupta separación, la influencer le habría dado una segunda oportunidad a otra ex pareja.

Según reveló Facu Ventura a través de sus historias de Instagram, la ex de Elián Valenzuela subió una foto similar a la que posteó Thiago Martínez, su ex pareja.

“¿Tamara Báez y su ex Thiago compartieron fotos en las que se ve la misma frazada y el mismo respaldo de la cama?? Volvieron??”, se preguntó el hijo de Luis Ventura al notar las similitudes de su posteo.

Minutos después, reveló una información que le llegó y que confirmaría que Báez y Martínez habrían retomado su relación a pocos meses de cortar.

“Me cuentan que los vieron juntos en un shopping, acompañados de Jamaica, el hermano de Tamara y dos personas más”, señaló.