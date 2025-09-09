Tailandia: el ex primer ministro Thaksin Shinawatra deberá regresar a prisión



El Tribunal Supremo de Tailandia falló este martes que al ex primer ministro Thaksin Shinawatra se le permitió permanecer ilegalmente en detención hospitalaria y que debe regresar a prisión para cumplir su condena.

La División Penal para Titulares de Cargos Políticos del Supremo concluyó que los seis meses que Thaksin pasó en un hospital no pueden contabilizarse como parte de la pena de un año de prisión.

«El tiempo pasado en el hospital policial no puede deducirse como días de encarcelamiento (…) El acusado debe cumplir la condena de un año de prisión de acuerdo con el decreto real», dictaminó la corte en un comunicado.

Thaksin, de 76 años, regresó a Tailandia en agosto de 2023 tras más de 15 años de autoexilio.

A su llegada, fue detenido para cumplir una condena de ocho años por tres cargos de corrupción y abuso de poder, que posteriormente fue reducida a un año mediante un indulto real. Tras pasar menos de 24 horas en prisión, el ex primer ministro del país del sudeste asiático fue trasladado desde una cárcel de Bangkok al Hospital General de la Policía, alegando graves problemas de salud.