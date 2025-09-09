Susana Giménez opinó sobre el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires



Susana Giménez presentó la nueva temporada de LOL, el programa de humor que conduce para Amazon Prime y no pudo evitar ser consultada sobre política, a pesar de que estaba reacia a opinar sobre el tema.

Tras la victoria de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, la diva se limitó a decir: “Yo de política no hablo”, aunque después agregó que “el pueblo votó, el pueblo sabrá”.

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más», dijo Susana.

“Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14% de deferencia… además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”, agregó la conductora.

Si bien la diva ahora no quiere hablar demasiado sobre política, meses atrás fue hasta la Casa Rosada para entrevistar al presidente Javier Milei.

Por ese entonces, la conductora había dicho que no lo había votado, pero veía con buenos ojos algunas medidas que había tomado: “Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”.

“Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo”, había asegurado Susana.