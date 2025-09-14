Seis empresas interesadas en el servicio de transporte para Comodoro Rivadavia



Este lunes 15 de septiembre, se abrirán los sobres de la Licitación Nacional del servicio de transporte urbano de pasajeros de Comodoro Rivadavia. Según reveló la concejal Maite Luque, seis empresas habrían adquirido los pliegos con un valor de 2 millones de pesos, como potenciales oferentes.

Habrá que esperar a la apertura de sobres para conocer las ofertas concretas, pero inicialmente existe interés en la licitación por parte de Patagonia Argentina, ETAP, PETROSAR, y empresas de Neuquén y Misiones.

La concejal puso en valor el trabajo realizado en la modificación del pliego que tuvo la participación de la Universidad y del Conicet, dado que un equipo interdisciplinario del Conicet realizó aportes técnicos y estratégicos que mejoraron el Pliego de Licitación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros aprobado recientemente por el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.

A través de la Unidad de Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), un equipo interdisciplinario de especialistas del Consejo y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) que integran el Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca del Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ, CONICET-UNPSJB) y el Instituto de Investigaciones

Geográficas de la Patagonia (IGEOPAT-UNPSJB), elaboraron un documento con aportes técnicos y estratégicos que mejoraron el Pliego de Licitación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros aprobado recientemente por el Concejo Deliberante de la ciudad de Comodoro Rivadavia.