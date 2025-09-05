Semifinales del US Open, con el duelo entre Alcaraz y Djokovic como destacado

Las semifinales del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, se llevarán a cabo este viernes, en lo que será una jornada con encuentros muy interesantes.

El primer partido del día será sin dudas el plato fuerte, con el duelo desde las 16 horas de Argentina entre el español Carlos Alcaraz (2°) con el serbio Novak Djokovic (7°); mientras que al término será turno del italiano Jannik Sinner, quien se enfrentará con el canadiense Félix Auger Aliassime (25°).

Los mejores del mundo se miden por la Final del US Open

Carlos Alcaraz va en busca de su sexto título de Grand Slam con solo 22 años, que además le permitiría volver al número 1 del mundo luego de más de un año y medio; en tanto que el serbio Novak Djokovic quiere conquistar el 25° Grand Slam de su carrera, pero no la tiene nada fácil ante Alcaraz y Sinner, quienes tienen muchos años menos que él y se encuentran en plenitud física.

Si bien Sinner, que es el campeón defensor del US Open, viene arrasando, no debe confiarse ante un rival que si está en un buen día puede poner en apuros a cualquiera.