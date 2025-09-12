Rosario recibe los Juegos JADAR con los deportistas chubutenses de brillante actuación

Ya están en plena competencia los Juegos JADAR, certamen que disputa su primera edición en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé.

El certamen, es convocante para deportistas de todas las provincias del pais, y son los considerados de alto rendimiento deportivo, estando ya en plena competencia la delegación de Chubut.

El alto rendiemitno argentino se reúne en Rosario

La ciudad de Rosario es protagonista de una verdadera fiesta deportiva sin precedentes como lo es la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, los JADAR 2025.

El certamen ya está en marcha, y por primera vez en la historia, el deporte argentino de más alto nivel se une en una misma provincia y tres ciudades —Rosario, Santa Fe y Rafaela— para celebrar un evento que combina deporte, inclusión, cultura y educación.

La esencia de estos Juegos trasciende lo estrictamente deportivo: la igualdad de oportunidades es el eje central de los JADAR 2025, con 2.500 atletas compitiendo en 55 disciplinas, tanto convencionales como adaptadas.

En Rosario

Como sede principal, Rosario ya ha sido escenario de emocionantes competencias en disciplinas como Ajedrez, Bádminton, Béisbol 5, Boxeo, Equitación, Gimnasia Artística, Golf, Handball, Hockey, Judo y Para Judo, Patinaje Artístico, Pelota, Pentatlón Moderno, Squash, Tenis, Tenis de mesa, Para Tenis de mesa, Tiro con arco, Tiro deportivo, Para Tiro deportivo, Voleibol y Voleibol de playa.

Las subsedes

Por su parte, la laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, es el epicentro de las pruebas de Remo, Para Remo, Canotaje y Para Canotaje.

Palabra del COA

Mario Moccia, el presidente del Comité Olímpico Argentino, se mostró muy satisfecho con la realización de estos Juegos, destacando la calidad organizativa, el nivel competitivo y el impacto positivo que tiene este evento para el desarrollo del deporte argentino. Asimismo, se encuentra recorriendo las distintas sedes de competencia, brindando su apoyo a los atletas y participando de las ceremonias de premiación en el Fan Fest, acompañando de cerca el espíritu festivo de los JADAR 2025.

Más actividades

Los JADAR 2025 no solo celebran el deporte de alto rendimiento, sino que se consolidan como un evento integral que combina educación, cultura y cuidado ambiental. En paralelo a las competencias, se desarrollan Congresos con atletas olímpicos, un Fan Fest con propuestas recreativas, culturales y gastronómicas para toda la familia, y múltiples acciones de concientización ambiental que posicionan a los JADAR como un modelo de evento sostenible, creando un legado que trasciende lo deportivo y alcanza a toda la comunidad.

Con un clima de intensa actividad y entusiasmo del público, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 también cumplen un rol fundamental como evento de preparación de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el certamen continental más importante que recibirá a 15 países del 12 al 26 de septiembre del próximo año.

Primeros logros de Chubut

La delegación de Chubut ya comenzó con su performance en esta competencia, consiguiendo sus primeros grandes resultados: en Pentalón Moderno, se dio el regreso a la competencia de la destacada Camila Fuenzalida, quien consiguió la presea de plata, mientras que el oro, también fue para una chubutense cómo ser Catalina Serio.

En tanto, en judo, Antonela Smart se colgó la medalla de bronce, mientras que David Gómez se coronó con el oro en ParaJudo.

Competerán mas chubutenses como ser Candela Velazquez en Canotaje, Salma Antorena en Tiro Deportivo y los taekwondistas Abigail Cambareri y Nehuén Foncuberta en poomsae y Kyorugi respetivamente.