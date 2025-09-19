Rawson: tres menores demorados con marihuana durante un control policial

En la noche del jueves, alrededor de las 21 horas, personal de la Policía del Chubut que realizaba recorridas preventivas en la intersección de las calles Federicci y Rivadavia, en Rawson, identificó a tres adolescentes que intentaron evadir la presencia policial.

Durante el palpado de seguridad, a uno de ellos se le solicitó exhibir el contenido de una mariconera que llevaba consigo, constatándose en su interior una caja metálica amarilla con sustancia vegetal de color pardo verduzco, una colilla de cigarrillo y un elemento para el armado de cigarrillos artesanales.

Se dio intervención a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson, que realizó la prueba de campo sobre la sustancia, la cual arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un pesaje de 10,7 gramos.

Por disposición de la Asesoría de Familia e Incapaces, el Servicio de Protección de Derechos y la Fiscalía Federal, los jóvenes de 17, 16 y 14 años fueron restituidos a sus progenitores.