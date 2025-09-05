Puerto Madryn realizará testeo gratuito de VIH y sífilis junto con vacunación de calendario

El próximo martes 9 de septiembre, de 17:30 a 20:30 horas, se llevará adelante una nueva jornada abierta a la comunidad de testeo de VIH y sífilis, acompañada de la posibilidad de completar esquemas de vacunación del calendario nacional. La actividad se realizará en el Centro de Formación Profesional N° 651, ubicado en Rosales y España, y contará con la participación del equipo de salud del Hospital Zonal “Dr. Andrés Isola”, la Secretaría de Salud provincial y la Municipalidad de Puerto Madryn.

La coordinadora del Vacunatorio del Hospital, Natalia Bazán, explicó que se trata de un espacio gratuito, voluntario y confidencial, con entrega de resultados en apenas 15 minutos. “Queremos que la comunidad se acerque, no sólo los jóvenes, sino también mayores de 40 años, que en general no se testean con frecuencia. Es importante para la detección temprana y para evitar complicaciones posteriores”, señaló.

Desde el Hospital advirtieron que la sífilis registra un crecimiento sostenido en la provincia, especialmente entre los 15 y 25 años. “Por eso es clave testearse y, en caso de un resultado positivo, poder acceder rápidamente al sistema de salud para iniciar tratamiento y cortar la cadena de transmisión”, indicó.

Además del testeo, se ofrecerá vacunación a adultos y a niños de 5 y 11 años, con la posibilidad de verificar en el momento el esquema de cada persona a través de la libreta sanitaria o el sistema nacional con el DNI. “Hay disponibilidad de todas las dosis del calendario, incluyendo antitetánica, hepatitis B, antigripal, Covid-19 y neumococo en adultos, además de las vacunas de refuerzo para edad escolar”, explicó la profesional.

La actividad también contempla la aplicación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para personas gestantes entre las semanas 32 y 36 del embarazo, con el fin de proteger a los recién nacidos contra enfermedades respiratorias graves.

Desde el Hospital recordaron que los testeos de VIH y sífilis se realizan habitualmente en los CAPS de Puerto Madryn y en el propio nosocomio de 8 a 12 horas, de manera gratuita y confidencial.