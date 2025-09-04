Por el 17° Fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina se mide ante Venezuela

Todos los partidos correspondientes a la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, se disputarán este jueves, con la posibilidad de que se definan todos los clasificados y aquella selección que disputará el Repechaje.

En este sentido, cobra importancia el juego de la Selección Argentina ante Venezuela, que desde las 20:30 horas se desarrollará en el Estadio Monumental en lo que marcará el último partido oficial de Lionel Messi en nuestro país.

Cierre de Eliminatorias para «La Scalonetta»

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina recibe esta noche a Venezuela, en un cotejo a disputarse desde las 20.30 horas en el estadio Monumental del barrio porteño de Núñez.

El equipo campeón del mundo y de América ya tiene su lugar asegurado y hasta el primer puesto, pero se trata de un partido especial: el último por Eliminatorias y oficial en el país para Lionel Messi; en tanto que enfrente, estará conjunto «Vinotinto» que dirige el argentino “Bocha” Batista que está en zona de repechaje y hasta con posibilidades matemáticas de acceder de forma directa al Mundial.

En las posiciones

En cuanto a ubicaciones, en el primer puesto está la Selección Argentina, que con 35 puntos arrasó en las Eliminatorias y y ya se aseguró el liderazgo, debido a que le saca 10 unidades a su escolta con solo seis por disputar.

En la segunda y tercera posición aparecen Ecuador y Brasil, con 25 puntos cada uno, aunque el primero de ellos tiene mejor diferencia de gol.

Las otras dos selecciones que ya se aseguraron la clasificación fueron Uruguay y Paraguay, con 24 puntos cada una.

El último que estaría clasificando a la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México es Colombia, que en caso de ganarle este jueves a Bolivia podrá sellar su boleto al Mundial 2026.

Por otra parte, Venezuela aparece recién en zona de Repechaje, ya que tiene 18 puntos y sueña con la posibilidad de jugar por primera vez en su historia un Mundial. Sin embargo no debe descuidarse, ya que Bolivia la sigue de cerca y podría robarle el puesto para dejarla con las manos vacías. El otro combinado que sigue con chances es Perú, aunque necesita de un milagro para disputar el Repechaje.

Finalmente aparece Chile, que con solo 10 puntos ocupa la última posición y se perderá un Mundial por tercera edición consecutiva.

Este jueves podría definirse todo, ya que si Colombia y Venezuela ganan se asegurarán la clasificación al Mundial y al Repechaje, respectivamente.

Fútbol – Eliminatorias Sudamericanas 2026

Fecha 17

Probables formaciones de Argentina vs Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Hora: 20.30

Estadio Monumental