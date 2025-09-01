Piden abrir el debate sobre el manejo del Dique Ameghino y el uso del río Chubut

El intendente de 28 de Julio, Luka Emmanuel Jones, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el embalse del Dique Florentino Ameghino, cuya reserva depende principalmente del caudal del río Chubut.

“El río Chubut, como ocurre con otros cursos en nuestra Patagonia, es un río de régimen nival. Esto significa que depende fundamentalmente del deshielo de la cordillera. Si ese aporte de nieve no llega, las precipitaciones por sí solas no alcanzan para sostener el caudal”, explicó el jefe comunal.

Jones remarcó que este escenario repercute directamente en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH), desde 28 de Julio hasta Rawson, e incluso en Puerto Madryn, donde el agua resulta indispensable tanto para el consumo humano como para la producción. “Cada habitante debe tener garantizado el acceso a agua potable. Además, debemos pensar en la principal actividad económica del VIRCH, que es la producción”, sostuvo.

El intendente recordó que estos procesos son cíclicos y forman parte de la dinámica natural de la región, aunque advirtió sobre la necesidad de estar preparados. “Debemos realizar los cambios y adaptaciones necesarias para no sufrir sobresaltos durante el verano, que es cuando más se necesita el recurso”, señaló.

En este sentido, propuso abrir un debate sobre el manejo del embalse y la represa, que incluya:

Rediscutir el caudal ecológico, priorizando el agua para consumo y producción.

Repensar el uso del embalse como reserva estratégica de agua.

Evaluar alternativas energéticas, como la incorporación de molinos eólicos, que permitan sostener la generación eléctrica sin comprometer el recurso vital del agua.

“Es el momento de discutir y tomar decisiones colectivas. El agua es vida y debemos priorizarla para asegurar el futuro de nuestro valle y de toda la región”, concluyó Jones.