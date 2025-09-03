Pampita contó una insóilta anécdota con Robert De Niro



Carolina “Pampita” Ardohain se robó la atención de “Los 8 Escalones” al contar una insólita anécdota con Robert De Niro.

En medio de las definiciones para nombrar a un ganador, su amiga Barbie Simons preguntó la edad del actor estadounidense y fue allí cuando la modelo recordó la breve interacción que mantuvo con el protagonista de “El Padrino”.

“Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo”, confesó.

Luego, compartió más detalles de las palabras que intercambió con la super estrella: “Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’. Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”.

Si bien el resultado del encuentro no fue el deseado, la modelo dijo que no le guardaba rencor al actor, sino que incluso empatizo con él: “Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”.

Y manifestó que su gusto por él sigue siendo el mismo: “Yo lo sigo admirando igual, es uno de los actores favoritos de mi familia”.