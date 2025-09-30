Llaryora destacó el rol productivo de Chubut y pidió respaldo para Provincias Unidas

En el marco del encuentro de Provincias Unidas que se realizó este martes en Puerto Madryn, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dialogó con El Diario Web y puso el foco en la necesidad de impulsar un modelo económico que priorice la producción y el empleo y que realmente tenga presente a todas las provincias del país.

“Todos sabemos que necesitamos una macroeconomía ordenada, eso es vital, pero sin un plan de desarrollo que genere trabajo, el mismo no tiene sustentabilidad en el tiempo”, sostuvo el mandatario, al referirse a la situación económica nacional. En ese sentido, remarcó que desde las provincias se construye sobre “el superávit, la inversión en infraestructura y la generación de puestos de trabajo”, y reclamó que la Nación también lo priorice.

Llaryora valoró el papel que tienen sectores estratégicos de la región como la pesca, el turismo y la minería, y señaló que Chubut cumple un rol clave en el desarrollo productivo del país. Asimismo, cuestionó que los modelos actuales “no generan divisas propias ni empleo genuino”, lo que deriva en la repetida necesidad de asistencia externa.

Por otro lado, el gobernador cordobés llamó a los vecinos de la provincia a respaldar a los candidatos de Provincias Unidas en las próximas elecciones legislativas. “Hay que acompañar a quienes defienden al interior productivo. Todos los subsidios se los lleva la Capital Federal. Necesitamos un modelo distinto y que el presidente escuche al interior, y la única manera es con el voto”, afirmó.

Finalmente, criticó tanto al kirchnerismo como al mileísmo, al considerar que representan “ofertas políticas agotadas” que no brindan soluciones para el desarrollo del interior. “Necesitamos que tomen la agenda productiva y la agenda federal para revertir la falta de infraestructura y la pérdida de empleo que atraviesa la Argentina”, concluyó.