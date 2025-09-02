La sorpresiva reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por Graciela Alfano



La guerra entre Susana Giménez y Graciela Alfano parece no tener fin tras las últimas declaraciones de la exvedette sobre el hermano de la conductora de Telefe, quien se suicidó tras estar internado en un hospital psiquiátrico.

“El hermano de Susana Giménez vivió en el Hospital Borda. Se suicidó ahí es otro hecho”, mencionó Alfano en el programa de Carlos Monti. Y cuestionó: “Y si vos me preguntás si Susana es una persona capaz de ser solidaria, y yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero”.

A raíz de la polémica acusación, los móviles fueron detrás de la palabra de la conductora, quien se encontraba a la salida del Teatro Colón.

“¿Le vas a hacer juicio a Alfano por las barbaridades que dijo?”, llegó a consultar Santiago Riva Roy. A lo que la vida fue tajando y declaró: “Pero, ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”.

Mientras ella intentaba ingresar a su auto, el cronista le consultó si había escuchado lo que dijo, a lo que ella sorprendió al gritar un “NOOOO” previo a subir a su auto.