“La Laguna” ya cuenta con un Ecopunto y un centro de carga solar para celulares

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, inauguró un nuevo Ecopunto en el Área Natural Urbana Protegida “La Laguna”, en el marco de una serie de trabajos destinados a reacondicionar y poner en valor este espacio utilizado por vecinos y visitantes.

El jefe comunal destacó que los Ecopuntos “generan excelentes resultados en los lugares donde se instalan” y remarcó que se trata de una herramienta clave para fomentar el cuidado ambiental en la ciudad. Además, en la zona se realizaron distintas mejoras, como la construcción de veredas, la instalación de luminarias, bancos de madera plástica reciclada, un centro de carga de celulares con energía renovable y placas con leyendas históricas.

“Convocamos a toda la comunidad a cuidar estos espacios, que son de todos los madrynenses”, expresó Sastre.

Un proyecto integral con mirada educativa

Por su parte, el secretario de Ecología y Medioambiente, Hernán Duplaa, explicó que el nuevo Ecopunto funciona de manera similar al instalado en el muelle Piedrabuena y que la iniciativa se concretó con financiamiento de la Secretaría de Ambiente de Chubut y la Fundación Roma, junto al acompañamiento de empresas privadas.

“El proyecto general contempla un centro integral ambiental, donde los vecinos puedan conocer más sobre energías renovables y separación de residuos”, señaló Duplaa.

El funcionario adelantó que el objetivo es extender los Ecopuntos a otros sectores de la ciudad, primero hacia el sur y luego hacia el oeste, siempre bajo la modalidad de trabajo conjunto entre el sector público, el privado y las organizaciones sociales.

En la jornada también quedó habilitado un tótem de carga para celulares con paneles solares, como parte de las acciones para visibilizar el uso de energías limpias.