La canasta básica en Puerto Madryn subió 2,1% en agosto

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista difundió los resultados del relevamiento de precios realizado en agosto en las cuatro principales cadenas de hipermercados de Puerto Madryn. El informe, que analiza 50 productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza, reflejó una suba del 2,1% respecto a julio.

Entre los aumentos más marcados se destacan el tomate redondo (40%), el agua sin gas (28%), las galletitas crackers (22%), la banana (18%), las tapas de empanadas (17%) y el jabón líquido para lavarropas (17%).

El relevamiento se realiza mes a mes sobre productos cárnicos, frutas y verduras, no perecederos y artículos de limpieza, tomando siempre las mismas marcas y en los mismos puntos de venta, lo que permite comparar con precisión la evolución de los precios.

Según el estudio, de mantenerse esta tendencia, la canasta básica en Puerto Madryn cerraría 2025 con un incremento acumulado del 29,4%.

Desde la entidad agradecieron a los comercios que facilitan los datos, a los colaboradores que realizan los relevamientos y a los medios de comunicación que difunden los resultados de cada informe mensual.