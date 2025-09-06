Franco Colapinto largará 17° en el Gran Premio de Italia



A un año de su debut en la F1, Colapinto regresa al circuito italiano donde corrió su primer GP con la escudería Williams.

En la FP3, el argentino aceleró sobre el final y pasó del último al decimocuarto puesto en una grilla que concentró a los 20 pilotos con una diferencia menor a un segundo.

En la clasificación, los dos Alpine quedaron eliminados en la Q1: Colapinto en el puesto 18, mientras que Gasly en el 19. Sin embargo, recibieron una buena noticia: Isack Hadjar cambió el motor y saldrá 20, por lo que suben un puesto.

Max Verstappen se quedó con la pole position, por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.

El GP de Italia se correrá el domingo desde las 10:00 a 53 vueltas sobre el circuito de Monza, con un recorrido total de 306 kilómetros.