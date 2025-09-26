«Fran» Cerúndolo, eliminado en su debut en el ATP 500 de Beijing de tenis

El tenista argentino Francisco Cerúndolo sufrió una sorpresiva derrota en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin poder salir de su flojo momento a nivel profesional.

Cerúndolo, quien actualmente ocupa el puesto número 21 del ranking ATP, cayó 4-6, 6-3 y 6-4 con el estadounidense Learner Tien, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 15 minutos.

Se despidió el torneo chino

De esta manera, Cerúndolo sigue dejando pasar oportunidades para continuar escalando en el ranking luego del impresionante arranque de temporada que tuvo, metiéndose en varias ocasiones en cuartos de final de torneos de Masters 1000 y alcanzando incluso las semifinales en Madrid.

Sin embargo, a partir de Roland Garros el argentino empezó a sufrir derrotas tempraneras en torneos importantes, tal como ocurrió en la primera ronda del Grand Slam parisino y de Wimbledon, mientras que en el US Open se despidió en la segunda rueda al perder de manera insólita contra el suizo Leandro Riedi.

Pese a esta sorpresiva derrota, Cerúndolo no perderá puntos en el ranking.

No quedan argentinos en Beijing

Luego de la derrota de Cerúndolo ya no quedan argentinos en este torneo, ya que Camilo Ugo Carabelli también se despidió en la primera ronda de este torneo al verse superado por el español Alejandro Davidovich Fokina.

La otra gran sorpresa del día fue la derrota del ruso Andrey Rublev, quien llegada a este torneo como el sexto preclasificado.

Rublev, que está teniendo un 2025 para el olvido, sumó otra dura caída al perder 7-6(3) y 6-3 ante el italiano Flavio Cobolli, un jugador que está evolucionando de gran manera en su juego esta temporada.