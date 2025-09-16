COPA FEDERAL REGIONAL AMATEUR - FERROCARRIL DEL ESTADO DE COMODORO RIVADAVIA - FÚTBOL FEMENINO - INDEPENDIENTE DE TRELEW

Ferro de Comodoro Rivadavia, clasificó a las Semifinales de Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina de fútbol

Por los cuartos de final de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, el Club Deportivo Ferrocarril del Estado venció por 3 a 0 a Boxing Club de Río Gallegos y se metió en las semifinales del certamen.

En tanto, Independiente de Trelew, representante de Liga del Valle en la competencia, quedó eliminado tras ceder en su serie frente a la Liga de Confluencia.

 

Ferro a las instancias definitorias

Ferro dio un paso más en la Copa Federal Regional Amateur Femenina y se quedó con la llave de cuartos de final ante Atlético Boxing Club. Luego del empate del domingo pasado en Río Gallegos, el conjunto de Km. 5 se hizo fuerte en La Nueva Salitrera, ganó 3 a 0 y jugará una nueva instancia.

Azul Camaño, la figura de la tarde, abrió el partido a los 18’ del primer tiempo cuando aprovechó un rebote de un tiro libre de Tatiana Colisnechenco. A partir de esa conquista, La Maquinita se calmó y empezó a mejorar su rendimiento.

Independiente, eliminado

En tanto, el día domingo en la ciudad de Trelew, por la misma instancia de la competencia, Independiente de Trelew, representante de la Liga del Valle en la competencia, empató 2-2 ante Confluencia y quedó eliminado.

En la Ida, había ganado el conjunto neuquino, con lo que «Las Rojinegras» estaban obligadas a ganar y por mayor diferencia; lo cual no pudieron concretar pese a los goles anotados por la goleadora Eva Schmid convirtió los dos goles de las anfitrionas, ya que Anabela Pérez y luego Cecilia Bartoloni sellaron el empate y llevaron a las Semifinales a Confluencia con un global de 3-2.

