Entregaron en Puerto Madryn los premios “Vincularte”



La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn entregó los premios del concurso “VinculArte”, una propuesta que invitaba a estudiantes de escuelas secundarias a crear cortometrajes sobre el bullying.

El objetivo del concurso es generar conciencia, promover la reflexión y visibilizar problemáticas que atraviesan la adolescencia. Este año, la respuesta de la comunidad educativa superó ampliamente las ediciones anteriores, lo que motiva a continuar trabajando con y para los jóvenes de la ciudad.

Los ganadores

En esta edición se recibieron 14 cortometrajes de gran calidad y diversidad. La votación, que se realizó en redes sociales con la colaboración de Canal 12, reunió un total de 1.808 votos.

Los cortos ganadores fueron: “Señales de tus ojos” – 322 votos (Escuela Nº741, 5º 1ra), “La otra cara de la moneda” – 283 votos (Escuela Nº728, 3º 2da) y “Fuera de círculo” – 245 votos (Escuela CAMAD). Además participaron las escuelas Nº 710 “Hermana Sara Carbajal”, Nº 789, Nº 7726, Nueva Austral Nº 1746, CIPA, Mutualista, FAPE, Nº 790 y Nº 741.

Cabe mencionar que el acto se realizó esta mañana en la sala 2 del Cine Teatro Auditórium y contó con la presencia del secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González; del subsecretario de Educación, Pablo Sappa y alumnos y docentes de las instituciones participantes.

¿Qué es vincularte?

El concurso “Vincularte” es una iniciativa de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn, en la que se busca fomentar la creatividad y la colaboración entre los estudiantes, promoviendo así un ambiente escolar más positivo.

Está destinada a las escuelas secundarias de la ciudad y su objetivo fundamental es generar un espacio de visibilización de temas relacionados a la adolescencia. En ese sentido, este año se trabajó con la temática de bullying.