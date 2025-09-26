El Torneo Nacional Juveniles B de handball, se juega en Comodoro Rivadavia

Desde este lunes 29 de septiembre al 4 de octubre, la ciudad de Comodoro Rivadavia, recibirá el Torneo Nacional de Juveniles categorías B, uno de los certámenes más importantes del país.

De la competencia, serán parte 20 equipos femeninos y masculinos, entre ellos 4 equipos representativos locales, como ser Nueva Generación, Petroquímica, Municipal Km 5 y Municipal Palazzo, que buscarán una plaza para el Nacional A 2026.

El Nacional B tendrá presencia en Chubut

Entre el próximo lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre, Comodoro Rivadavia será sede del Torneo Nacional de Clubes Juveniles B de Handball, que reunirá a los 20 mejores equipos del país tanto en rama femenina como masculina, buscando su clasificación al Torneo Nacional de Clubes Juveniles A del año 2026.

La competencia, organizada por la Asociación Comodorense de Balonmano, junto a la Federación Chubutense de Balonmano, y con el acompañamiento de Comodoro Deportes y la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball.

El evento, contó con su acto de lanzamiento que se llevó adelante en el Ceptur, con la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, el concejal Marcos Panquilto, Rodrigo Cosignani, presidente de la Federación Chubutense de Balonmano y Christian Valbuena, presidente de la Asociación Comodorense de Balonmano.

Los partidos se jugarán en los Gimnasios Municipales N°2 y N°4.