El «Team Miranda!» de La Voz Argentina tuvo su «Primer Round»: quién fue eliminado y cómo quedó el equipo



La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó este lunes la nueva etapa del “Primer Round”, en donde el team de Lali Espósito fue el protagonista; siguió el martes con el equipo de Luck Ra y este miércoles fue el turno de Miranda!.

La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tiene la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes. En el caso del dúo, optaron por Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello.

Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.

En el caso de Miranda! debían ser dos, ya que el equipo contaba con un integrante más. De esta manera, los desafortunados participantes que resultaron los menos votados por Lali, Luck Ra y Soledad Pastorutti fueron Leandro Colman y Josué Cordero.

Cómo quedó el Team Miranda! tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025

Joaquín Martínez Urrutia.

Thomas Guzmán.

Sofía Verna.

Pablo Cuello.

Emiliano Villagra.

Eugenia Rodríguez.

Aimel Sali.